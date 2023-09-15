«حماة الوطن» بالشرقية: السيسي أفشل مخطط الخونة وحقق إرادة الشعب

قال أيمن شعبان أمين مساعد حزب حماة الوطن بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذ مصر، ولولا ووقوفه إلى جانب الشعب في ثورة 30 يونيو كانت مصر غرقت في الظلام.

وقوف السيسي بجانب الشعب في ثورة 30 يونيو

وتابع في تصريحات لـ«الوطن» أن وقوف السيسي بجانب الشعب لتحقيق إرادته في 30 يونيو كانت مخاطره كبرى رهن فيها السيسي حياته فداء لمصر، مضيفا أن أي حرب على السيسي الآن من أعداء مصر بالخارج هي حرب على مصر تستهدف نشر الفوضى والفتن انتقاما من هذا الشعب الذي التف حول جيشه وشرطته ومؤسسات الدوله لإنقاذ مصر من أهل الشر

وقوف قادة الجيش إلى جانب الشعب على مر العصور

وأكمل أن محافظة الشرقية تحتفل هذا الشهر بالعيد القومي هذا الشهر بذكرى وقوف الزعيم أحمد عرابي في وجه الخديوي توفيق للمطالبة بالحرية وحقوق الشعب، وهذا يذكرنا بوقوف قادة الجيش إلى جانب الشعب على مر العصور، مشيرا إلى أن مصر تستحق التضحيات من أبنائها المخلصين، واعتادنا على تقديم الجيش المصري وقاداته المخلصين التضحيات من أجل مصر والمصريين.

حماية مصر وإنقاذها من الإرهابيين

وأشار إلى أن السيسي استطاع أن يهزم الإرهاب، ويدحر الإرهابين في جحورهم، ولولا تصدي الجيش والشرطة بقيادة الرئيس لهؤلاء القتلة المتاجرين باسم الدين، لكن أجزاء كبيرة من مصر سقطت في أيدي المأجورين وشاعوا في الأرض الفساد، إلا أن الله قدر هزيمتهم والانتصار عليهم وجعل رجال مصر في الجيش والشرطة الذين دافعوا عن البلاد وقدموا أرواحهم ودمائهم فداء وطنهم سببا في حفظ أمن مصر واستقرارها.

التنمية في مختلف المجالات في مصر

ولفت إلى أن الرئيس حرص على التنمية في مختلف المجالات في مصر، والاهتمام بالريف المصري وذوي الإعاقة والمرأة، والعمل على توفير حياة كريمة خاصة للأسر البسيطة.