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«حياة كريمة» تدشن حملة للتبرع بكرتونة الخير للمستحقين شهريا

كتب:

محمد أباظة
04:14 ص | السبت 16 سبتمبر 2023
حياة كريمة

حياة كريمة

تواصل مؤسسة حياة كريمة جهودها، التنموية في مختلف قرى ومحافظات مصر، خاصة التي تعاني نقص الخدمات منها، من خلال تدشين المشروعات التنموية والخدمية، التي تقدم مختلف الخدمات للمواطنين، وتساعدهم في الارتقاء بمستوى معيشتهم.

كرتونة الخير

ووجهت مؤسسة حياة كريمة، دعوة للمتبرعين والمتطوعين، للمشاركة في توصيل كرتونة الخير للأسر المستحقة والأكثر احتياجا شهريا، وذلك من خلال حملات التبرع.

ونشرت مؤسسة «حياة كريمة» عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، منشورا استشهدت فيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من أصبح منكم آمناً في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا».

وتابعت مؤسسة حياة كريمة، في منشورها عبر «فيس بوك» قائلة: «في ناس مش بيلاقوا قوت يومهم، ساعدنا نوصلهم كرتونة الخير شهريا.. بعطائك نستمر».

طرق التبرع

وحددت مؤسسة حياة كريمة، طرق التبرع للمشاركة في توصيل كرتونة الخير للأسر المستحقة شهريا، والتي جاءت كالتالي: 

-الموقع الرسمي لمؤسسة حياة كريمة https://donation.hayakarima.com.

- أو رسالة نصية على رقم 9509.

- أو فودافون كاش، وفوري.

- أو رقم الحساب الموحد لينا في البنوك 45004500.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.