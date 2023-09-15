مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: 50% من الاقتصاد الكلي لمصر «غير رسمي»

قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، إن جلسة اليوم بالحوار الوطني كانت هامة للغاية، لأن الموضوع خلال الجلسة كان يدور في إطار الاقتصاد غير الرسمي، مشيرًا الى أنه من الموضوعات المؤثرة جدًا في أداء الاقتصاد في أي دولة، كما أنه موجود في دول كثيرة في العالم.

مساعٍ كثيرة بذلتها الدولة لدعم الاقتصاد غير الرسمي

وأضاف مقرر لجنة الاستثمار الخاص في الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا لايف»، أنه في مصر توجد مساعٍ كثيرة بذلتها الدولة من أجل ضم هذا القطاع إلى القطاع الرسمي، قائلًا «في الجلسة إتكلمنا عن حجم هذا الاقتصاد والكم والكيف في أي قطاعات تحديدا والأرقام المتداولة كلها مش مدققة إلى الآن، وهناك تقديرات بتقول أن 50% من الاقتصاد الكلي لمصر هو اقتصاد غير رسمي وهو رقم ضخم جدا يقترب من 4 الى 5 تريليون جنيه».

وتابع «النقاشات كانت بتدور حول ليه الناس أصلا بتتجه إلى الاقتصاد غير الرسمي، وقولنا طبعا البيروقراطية وطول مدة الإجراءات المطلوبة حتى يقوم أي مستثمر صغير، سواء كان في الجهات الإدارية أي في المحليات إنه يرخص المنشأة بتاعته، كمان فيه بعض الناس بيكون عندها نية للتهرب الضريبي أو من التأمينات وناس أخرى بيكون عندها منتجات ذات جودة منخفضة وبالتالي لن تستطيع أن تأخذ شهادات جودة».