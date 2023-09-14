البنك الأهلي يتيح خدمات جديدة على وثائق صناديق الاستثمار «أونلاين»

أعلن البنك الأهلي المصري، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن يمكن الآن الشراء والاستفسار على وثائق صناديق الاستثمار «أونلاين».

وترصد «الوطن» في السطور التالية كيفية إصدار واستعلام عن صناديق الاستثمار لعملاء البنك الأهلي المصري أونلاين كما يلي:

كيفية إصدار واستعلام عن الصناديق

- يتم ادخال الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل لدي البنك الأهلي المصري والضغط على «تنفيذ»، في حال عدم تطابق البيانات المدخلة مع البيانات المسجلة لدي البنك، حينها يجب زيارة أقرب فرع لتحديث البيانات الخاصة بالعميل.

- يتم استقبال رمز الأمان OTP على رقم الهاتف المحمول المُدخل والمسجل لدى البنك.

- يتم كتابة الرمز في خانة «ادخل رمز التحقق» والضغط على «تنفيذ».

- يتم اختيار الخدمة المطلوبة «استعلام أو إصدار».

- في حال اختيار خدمة الاستعلام يتم عرض الرصيد القائم بكل صندوق.

- وفي حال اختيار خدمة الإصدار يتم اختيار الصندوق المراد الشراء به ثم يتم كتابة عدد الوثائق، المراد إصدارها في خانة «عدد الوثائق المصدرة» ثم اختيار حساب الخصم المراد الشراء منه.

- يتم إدخال الرموز والأرقام الظاهرة بالصورة بالحقل المخصص لذلك.

شراء وثائق صناديق استثمار

- يتم إظهار رقم طلب الشراء والذي يمكنكم استخدامه كمرجع للطلب، هذا وسيتم تنفيذ طلبكم كل صندوق في مواعيد المحددة كما هو موضح بالشروط والأحكام.

ويجب العلم أن استخدام العميل لخدمة تقديم طلبات صناديق الاستثمار إلكترونياً والموافقة علي الشروط والأحكام يعد بمثابة قبول لكافة الشروط والاحكام الخاصة بالصندوق والواردة بنشرة الاكتتاب، وإقرار بالعلم بكافة تفاصيل الصندوق.