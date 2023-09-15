«شرم الشيخ للمسرح» يكشف عن أعضاء لجنة تحكيم جائزة مصطفى سليم للتأليف

كشف المخرج والفنان مازن الغرباوي، رئيس ومؤسس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عن قوام لجنة تحكيم مسابقة مصطفى سليم للتأليف المسرحي للدورة الثامنة من المهرجان، التي تحمل عنوان المسرح الشعري.

وتتكون اللجنة من الكاتب والناقد المصري الدكتور سيد الإمام، وهو أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الدراما والنقد المسرحي، وينتدب للتدريس في شعبة المسرح بكليات التربية النوعية في جامعتي طنطا وكفر الشيخ، وقسم المسرح بكلية الآداب جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، وله عدة كتب وإصدارات.

أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي

ومن أعضاء لجنة مسابقة التأليف المسرحي أيضا الدكتور سعيد السيابي، من سلطنة عمان، وهو أستاذ بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية قسم الفنون المسرحية بجامعة السلطان قابوس.

ويشارك أيضا في اللجنة الدكتورة سكينة مراد من الكويت، وهي أستاذة بقسم النقد والأدب المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وأصدرت كتابين هما: كتاب «تجليات العبث واللامعقول في المسرح العربي» الذي يتناول نشأة مسرح العبث واللامعقول الغربي ومدى تأثيره على المسرح العرب، وكتاب «لمحات عن المسرح الإيراني» الذي يتناول تاريخ المسرح الإيراني وأهم رواده.

الفنانة القديرة سميحة أيوب تترأس المهرجان شرفيا

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.