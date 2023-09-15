«مستقبل وطن» بأسيوط يفتتح معرض «أهلا مدارس» بتخفيضات تصل إلى 30%

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن بساحل سليم التابع لمحافظة أسيوط، برئاسة عمرو جمال أمين الحزب بساحل سليم، معرض «أهلاً مدارس»، ومقره بجوار مدرسة ساحل سليم الثانوية الزراعية، وبحضور أعضاء هيئة المكتب.

المعرض يضم أقسامًا لبيع الملابس والشنط بأسعار مخفضة

يأتي ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الحزب للمواطنين مع اقتراب العام الدراسي الجديد إذ يضم المعرض أقسامًا لبيع الملابس والشنط بأسعار مخفضة، وذلك تزامنًا مع اقتراب العام الدراسي ويوفر المعرض، المستلزمات المدرسية، بأسعار مخفضة، من الزي المدرسي وغيرها.

تخفيضات المعرض تصل إلى 30%

وأوضح عمرو جمال أمين الحزب بساحل سليم، أن تخفيضات المعرض تصل مابين 25 إلى 30%، على المنتجات؛ استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد، مشيدًا بالدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن بالمحافظة، من خلال توفير جميع المستلزمات والزي المدرسي للطلاب بجميع مراحل التعليم المختلفة، وإتاحتها بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، يأتي ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن كاهل محدودي الدخل.