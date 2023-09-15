حصاد قوافل «حياة كريمة» الطبية بالمنيا.. تقديم الكشف والعلاج لـ1959 مواطنا

تحرص المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، على الارتقاء بحياة المواطن المصري الأكثر احتياجا، فتقوم بتدشين المبادرات وإنشاء المشاريع الخدمية في قطاعات مختلفة، ويعتبر القطاع الطبي من أبرز القطاعات التي تعمل عليها المؤسسة، من خلال إنشاء وتطوير المستشفيات وكذا إطلاق القوافل الطبية الدورية.

قافلة حياة كريمة في المنيا

وأطلقت مؤسسة «حياة كريمة» أمس الخميس، قافلة طبية في مركز ومدينة ساملوط في محافظة المنيا، والتي تستمر في تقديم خدماتها للأهالي حتى اليوم الجمعة، وفي اليوم الأخير للقافلة، فقد تمكنت من تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني للآلاف من الأهالي في ساملوط، إذ وصل عدد المستفيدين من القافلة الطبية إلى 1959 مواطنا، وذلك وفقا لما أعلنته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وجاءت القافلة الطبية تضم 8 عيادات لتخصصات طبية مختلفة وهي: - الباطنة - الأطفال - الجراحة - النساء - الجلدية - تنظيم الأسرة - الأسنان - رمد.

ندوات للتثقيف الصحي

كما شملت قافلة «حياة كريمة»، تنظيم ندوات للتثقيف الصحي للأهالي، وحضرها 142 مواطنا، وأكدت «حياة كريمة» أن القافلة قدمت خدمات الكشف وصرف العلاج بالمجان للأهالي في محافظة المنيا، وجاء عدد المستفديين من كل تخصص من التخصصات الطبية الموجودة على النحو التالي: - 453 حالة جراحة - 415 حالة أطفال - 282 باطنة - 104 نساء - 30 تنظيم الأسرة - 125 أسنان - 150 رمد - 249 جلدية - 151 أنف وأذن - إجراء 140 تحليلا متنوعا - 8 حالات أشعة سينية - 103 كشف مبكر للضغط والسكر - 8 حالات خلع أسنان - تحويل 18 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج.