«حياة كريمة» تعالج أطفال المدارس الحدودية ضمن المبادرة الرئاسية

عرضت فضائية «اكسترا نيوز»، لقطات ترصد انطلاق أعمال المبادرة الرئاسية لعلاج طلاب المدارس في المحافظات الحدودية بالوادي الجديد، في تقرير تلفزيوني اليوم، وقال أحد المسئولين بالمبادرة، إن المبادرات الرئاسية التي تنفذ في المحافظة مثل باقي المحافظات، حيث تشمل الجمهورية كلها، ولدينا مبادرة الكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية منها الأنيميا والتقزم والسمنة، والكشف المبكر عن فيروس سي لمرحلة الصف الأول الإعدادي.

مبادرة الأنيميا

وأضاف مسؤول بالمبادرة: «نحن حاليًا بصدد مبادرة الأنيميا، حيث يتم إجراء مسح للمرحلة الابتدائية حتى الصف السادس الابتدائي بجميع المدارس، ونقدم للحالات الإيجابية العلاج بالمجان، أو الكشف عليهم من خلال لجان متخصصة إذا كانت الحالة تحتاج لذلك»، وتهدف المبادرة إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

مجموعة من الأنشطة التنموية والخدمية

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان «حياة كريمة»، لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم، وتم تقسيم القرى الأكثر احتياجاً المستهدفة وفقاً لبيانات ومسوح الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية.