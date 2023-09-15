45 ألف سيدة استفادت بمبادرة «حقك تنظمي» في الدقهلية

كشف الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن ختام فعاليات حملة تنظيم الأسرة «حقك تنظمي»، موضحاً أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بمرحلتيها الأولى والثانية بلغ 44898 سيدة على مستوى المحافظة، منهن 34314 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من «لولب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون».

فعاليات حملة حقك تنظمي بالدقهلية

أشار شريف مكين في بيان، إلى أن الحملة جاءت تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

وأوضحت الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، أن عدد المستفيدات من خدمات الحملة بالمرحلة الثانية بلغ 15734 سيدة على مستوى المحافظة منهن 11867 منتفعة بوسائل تنظيم الأسرة من «لولب وحقن وأقراص وكبسولات الأمبلانون».

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.