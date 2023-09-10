انطلاق حملة «حقك تنظمي» لتوعية السيدات في مطروح

أعلن الدكتور مبارك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، انطلاق أعمال حملة «حقك تنظمين» على مستوى محافظة مطروح، والتي استهلت بندوة تثقيفية بمشاركة رجال الدين والدكتور السيد مصيلحي مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، وذلك بمركز رعاية الأمومة والطفولة، في إطار تنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، واهتمام قطاع السكان وتنظيم الأسرة بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة للمناطق المحرومة من الخدمة.

خدمات تنظيم الأسرة بالمجان

وتقدم الحملة خدمات مجانية موسعة، لدعم تقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بمشاركة الجهات المعنية تحت شعار، حقك تنظمي، وتستمر الحملة 5 أيام، ابتداء من اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023، وحتي الخميس 14من الشهر ذاته، وذلك بمشاركة المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المنتقلة في إدارات النجيلة، ومطروح والضبعة والعلمين، والحمام.

صرف وسائل تنظيم الأسرة وأدوية بالمجان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح في بيان، أن حملة حقك تنظمي تقدم خدمات المشورة وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال أخصائيين، بعد توقيع الكشف الطبي، ويتم صرف وسائل تنظيم الأسرة والأدوية بالمجان في العيادات الثابتة والمتنقلة والمراكز الحضارية والمستشفيات العامة والمركزية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، وأن الوزارة تحرص على توفير وسائل عديدة ومتميزة لإرضاء جميع المنتفعات ورفع معدلات الاستخدام وخفض معدلات الإنجاب.

مشاركة أهالي مطروح

ووجه وكيل صحة مطروح رسالة للأهالي بالمشاركة في الحملة، وتوجيه السيدات إلى أماكن تقديم الخدمة للاستفادة منها، كما حرص على الاطمئنان على جاهزية العيادات المتنقلة للوصول إلى الأماكن النائية، وتوفير الخدمة مجانًا لأهالي المحافظة.