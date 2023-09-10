«حقك تنظمي» تقدم خدمات طبية لأكثر من 3000 سيدة بالسويس

أعلنت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، أن عدد المستفيدات من خدمات حملة «حقك تنظمي» بلغ 3000 سيدة على مستوى المحافظة، في إطار فعاليات حملة تنظيم الأسرة، موضحة أن الخدمات المختلفة للحملة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وقطاع تنظيم الأسرة بالوزارة، ودعم اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ضمن الحملة

وأوضحت الدكتورة أمل رشدي، وكيل وزارة الصحة، في بيان، ختام فعاليات حملة «حقك تنظمي»، مؤكدة أن الحملة استهدفت تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجانًا لجميع السيدات بالمحافظة، من خلال فرق طبية مدربة من أطباء وتمريض ورائدات ريفيات ومثقفات سكانيات.

وأضافت وكيل وزارة الصحة بالسويس، أنه ضمن الخدمات الأخرى التي تقدمها «حقك تنظمي»، خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، وكشف النساء، وذلك من خلال المستشفيات والوحدات الصحية، بجانب العيادات المتنقلة التي انتشرت بمختلف أنحاء أحياء المحافظة، لوصول الخدمة إلى المناطق البعيدة والنائية.

ندوات توعية وتثقيفية للسيدات

وأشارت الدكتورة أمل رشدي إلى أن حملة «حقك تنظمي» شهدت تنفيذ ندوات توعوية وتثقيفية، بإشراف الدكتورة هويدا خلف الله مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والتي تناولت الحديث عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، والتوقيت الأمثل للحمل والإنجاب وصحة الأم والطفل، ومخاطر الزواج المبكر، وختان الإناث وكذلك دور الرائدات الريفيات في التوعية بالحملة وأهدافها من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية، وذلك لرفع معدل استخدام وسائل تنظيم الأسرة وخاصة الوسائل طويلة المدى.