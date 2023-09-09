انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» بالمنيا غدا

أعلن الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، عن استعداد المديرية لتنفيذ المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي»، التي تبدأ غدا الأحد وتستمر حتى الجمعة المقبلة.

رفع وعي المجتمع بالقضية السكانية

وتشمل الحملة مراكز المنيا وأبو قرقاص وبني مزار والعدوة للوصول بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لجميع المواطنين، وتحقيق مردود إيجابي على صحة الأم والطفل، ورفع وعي المجتمع بالقضية السكانية وانعكاساتها على التنمية.

تخصيص عيادات متنقلة لتقديم خدمات

كما أوضح وكيل الوزارة أن الحملة تقدم خدماتها من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والمستشفيات إلى جانب العيادات المتنقلة، حيث تستقبل الحالات في 163 قرية على مستوى 4 مراكز بواقع 83 قرية بمركز المنيا، و24 قرية بمركز أبو قرقاص، و35 قرية ببني مزار، و21 قرية بمركز العدوة، من خلال عيادات ثابتة ومتنقلة.