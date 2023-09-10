انطلاق حملة «حقك تنظمي» المرحلة الثانية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، انطلاق المرحلة الثانية من حملة «حقك تنظمي» خلال الفترة من 10-14 سبتمبر بقرى محافظة الدقهلية، وذلك ضمن مبادرة «أيامنا أحلى» والتي تستهدف 27 محافظة، من ضمنها الدقهلية، بحضور عمرو عباس زيادة وأحمد جمال مشرفي الوزارة.

انطلاق فعاليات المرحلة الثانية من حقك تنظمي

وأشار مكين، في بيان صحفي، أن الحملات جاءت بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ومحافظة الدقهلية، بتنفيذ توصيات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بإتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة والفئات المستهدفة.

استهداف 9 إدارات في حملة حقك تنظمي بالدقهلية

وأشارت الدكتورة عبير عبدالغنى وكيل المديرية، إلى أن المرحلة الثانية، تستهدف 9 إدارات هي «أجا -طلخا - بني عبيد - محلة دمنة - المنزلة - ميت سلسيل -شربين -دكرنس- جمصة».

وأضافت الدكتورة سحر ثابت مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان، وبالمناطق النائية والمحرومة عن طريق العيادات المتنقلة.