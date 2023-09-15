هتافات جماهير الأهلي تهز شوارع الطائف السعودية: «على الحلوة والمرة معاه»

«جمهوره دا حماه».. شعارات ترددها جماهير النادي الأهلي، خلال ملاحقتها الفريق وتشجعيه في كل مكان، حيث قطع مشجعي المارد الأحمر مئات الكيلو مترات، للوقوف بجوار النادي الأهلي اليوم الجمعة، خلال مواجهته اتحاد العاصمة الجزائري، في مباراة كأس السوبر الإفريقي، ويعد النادي الأهلي الأكثر تتويًجا بهذا الكأس، فيما يسعى بطل إفريقيا إلى إضافة بطولة جديدة لخزينته في الجزيرة.

هتافات جمهور النادي الأهلي لمساندته في مباراة اليوم

«الأهلي عندي بالحياة» و«جمهوره وراه زي الخيال»، «على الحلوة والمرة معاه» عبارات وهتافات رددها مشجعي النادي الأهلي، خلال استقلالهم إحدى الحافلات في اتجاههم إلى ملعب مباراة السوبر الأفريقي، ووثق أحد الجماهير لحظة التشجيع الحماسي داخل الحافلة، في مقطع فيديو لا تتجاوز مدته عدة ثواني، وهو ما تداوله رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وصلنا الرياض بالسلامه واتجمعنا من ترحال الرياض وفي طريقنا الى الطائف ????#السوبر_الأفريقي pic.twitter.com/RXpzK0HMWA — Mohammed ALi (@k22eg1) September 15, 2023

«وصلنا الرياض بالسلامة، واتجمعنا من ترحال الرياض وفي طريقنا إلى الطائف السعودية»، هكذا عبر محمد علي، أحد المشجعين، الذين قطعوا مئات الكيلومترات، لمساندة المارد الأحمر، في مباراة اليوم أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكان قد وجه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عدة تحذيرات للاعبيه قبل ساعات من المواجهة المرتقبة أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري، في السوبر الأفريقي، التي تقام في التاسعة مساء اليوم، على ملعب الملك فهد بمدينة الطائف السعودية، ووفقًا لمصدر مطلع كشف في تصريحات خاصة أن مارسيل كولر، حذّر لاعبيه من التراخي، خاصة وأن المنافس يمتاز بالقوة ويجيد اللعب في النهائيات، ولديه مدير فني نجح في الفوز بأكثر من بطولة مع الفرق التي تولي تدريبها، مطالبا اللاعبين باحترام المنافس لضمان الفوز وحصد اللقب.

التشكيل الأخير للنادي الأهلي في مبارة السوبر الأفريقي

واعتمد مارسيل كولر المدير الفني للمارد الأحمر، على 11 لاعبًا في أغلب التقسيمات التي أقيمت في المران، وبات إمام عاشور، الأقرب للمشاركة ضمن التشكيل الأساسي، في حين أن عناصر الفريق الأساسية في الموسم الماضي، ستكون الأقرب لبدء موقعة السوبر.

يضم تشكيل الأهلي المتوقع ضد فريق اتحاد العاصمة الجزائري، كلا من:

محمد الشناوي في حراسة المرمى.

خط الدفاع: علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور (أفشة) بيرسي تاو وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأخير أمس، على ملعب مدينة الملك فهد بمدينة الطائف، استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري على لقب السوبر الأفريقي.