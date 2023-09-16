حالة الطقس اليوم.. حار على القاهرة الكبرى ونشاط للرياح

من المتوقع خلال الأيام المقبلة أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد.

ونرصد لكم عبر السطور التالية حالة الطقس اليوم، وفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتنتشر الشبورة المائية من 4 إلى 7 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 38 والصغرى 27 درجة.