فيضانات تغرق محطات المترو وتعطل حركة المرور في مدريد.. (فيديو وصور)
كتب:
أحمد حامد دياب
07:19 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
فيضانات مدريد
تسببت العاصفة القوية التي ضربت مدينة مدريد الإسبانية، صباح اليوم الجمعة، في وقوع حوادث على الطرق وإغلاق محطتي مترو تشيركانياس ومدريد، مما جعل التنقل عبر المدينة صعبًا.
أمطار غزيرة في مدريد.. صعوبة في الحركة والانتقال عبر المدينة
وبحسب وسائل إعلام إسبانية محلية، فإن الأمطار الغزيرة التي استيقظ عليها سكان مدريد أدت إلى صعوبة في الحركة والانتقال عبر المدينة، وتسببت في إغلاق محطات المترو التي اجتاحتها مياه الأمطار.
Inundación en la Estación de tren de La Garena ???? #AlcalaDeHenares #LaGarena #Tren #Madrid #Tormentapic.twitter.com/xKlmf2UPux— FernandoMadrid. (@FernandoMadridd) September 15, 2023
ونفذ رجال الإنقاذ 120 طلعة جوية، لتنفيذ العديد من عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين في السيارات والتعامل مع الفيضانات في الجراجات وبرك المياه وغيرها من الأماكن التي تأثرت.
أمطار وعواصف على مدينة مدريد الأسبانية
وكانت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، قد توقعت هطول أمطار وهبوب عواصف على مدينة مدريد وتوقعت أن تصل كثافة الأمطار إلى 20 ملم.
Como se ha liado :) #M40 #Madrid #Lluvias @carlosweder_ pic.twitter.com/FzHFjBHt6P— Federico Lusi (@LusiFederico) September 15, 2023
وتسببت الأمطار في توقف حركة مترو الأنفاق على بعض الخطوط وإغلاق لبعض المحطات التي اجتاحتها المياه بينما تأخرت القطارات عن موعدها بسبب الأمطار الغزيرة.