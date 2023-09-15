فيضانات تغرق محطات المترو وتعطل حركة المرور في مدريد.. (فيديو وصور)

تسببت العاصفة القوية التي ضربت مدينة مدريد الإسبانية، صباح اليوم الجمعة، في وقوع حوادث على الطرق وإغلاق محطتي مترو تشيركانياس ومدريد، مما جعل التنقل عبر المدينة صعبًا.

أمطار غزيرة في مدريد.. صعوبة في الحركة والانتقال عبر المدينة

وبحسب وسائل إعلام إسبانية محلية، فإن الأمطار الغزيرة التي استيقظ عليها سكان مدريد أدت إلى صعوبة في الحركة والانتقال عبر المدينة، وتسببت في إغلاق محطات المترو التي اجتاحتها مياه الأمطار.

ونفذ رجال الإنقاذ 120 طلعة جوية، لتنفيذ العديد من عمليات إنقاذ الأشخاص المحاصرين في السيارات والتعامل مع الفيضانات في الجراجات وبرك المياه وغيرها من الأماكن التي تأثرت.

أمطار وعواصف على مدينة مدريد الأسبانية

وكانت وكالة الأرصاد الجوية الحكومية، قد توقعت هطول أمطار وهبوب عواصف على مدينة مدريد وتوقعت أن تصل كثافة الأمطار إلى 20 ملم.

وتسببت الأمطار في توقف حركة مترو الأنفاق على بعض الخطوط وإغلاق لبعض المحطات التي اجتاحتها المياه بينما تأخرت القطارات عن موعدها بسبب الأمطار الغزيرة.