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«الأرصاد»: بقايا العاصفة دانيال مرت على مصر بسلام.. وفرص سقوط الأمطار تلاشت

كتب:

شريف سليمان
10:29 ص | الخميس 14 سبتمبر 2023
بقايا العاصفة دانيال في مصر

بقايا العاصفة دانيال في مصر

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ الأجواء استقرت بشكل كبير في معظم الأنحاء، ومرت بقايا العاصفة دانيال على مصر بسلام في جميع المناطق، وتلاشت اليوم تماما وتلاشت معها فرص سقوط الأمطار في معظم محافظات الجمهورية.

التأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «بدأنا نتأثر بامتداد مرتفع جوي على سطح الأرض، وهو مرتفع العروض الوسطى، مع كتل هوائية معظمها قادمة من على البحر المتوسط محملة بكميات من بخار المياه».

نسب الرطوبة في الجو

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «سنشعر بوجود نسب رطوبة في الجو، وفي طبقات الجو العليا ما زال يؤثر علينا امتداد منخفض جوي، ما يلطف الأجواء بشكل كبير، وسنشعر أنّ درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، ومنخفضة عن الأيام الماضية».

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