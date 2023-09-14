ما مصير طفل مغربي تبناه «ريال مدريد»؟.. فقد عائلته في الزلزال

لم يتوقف تضامن العالم مع ضحايا زلزال المغرب المدمر، بما في ذلك الوسط الرياضي العالمي، الذي قدم العديد من المساعدات للمتضررين من الزلزال، بعد أنّ راح ضحيته الآلاف في مأساة كبرى شهدها الوطن العربي.

موقف إنساني من ريال مدريد تجاه طفل مغربي فقد عائلته بالكامل في الزلزال

«يقف باكيا وهو يرتدي قميص الملكي»، هكذا علق الحساب الرسمي للبرنامج الإسباني الشهير «الشيرنجيتو»، على مقطع مصور لطفل مغربي أمام منزله خلال الزلزال المدمر، وهو يرتدي قميص نادي ريال مدريد، مؤكدًا أنّ هذا الطفل الذي يعد أحد عشاق الميرنجي، فقد عائلته بالكامل خلال الزلزال.

تحرك سريع قامت به إدارة ريال مدريد فور نشر فيديو الطفل المغربي، إذ كثفت جهودها للوصول إلى هذا الطفل وإحضاره إلى إسبانيا، تضامنًا معه بعد المأساة التي تعرض لها.

"سأحقق حلم أمي".. #الحدث تلتقي الطفل المغربي الذي يبحث عنه #ريال_مدريد لتبنيه بعد مقابلة حصرية أجراها موفدنا معه بعد #زلزال_المغرب#المغرب pic.twitter.com/2amrIgcwr5 — ا لـحـدث (@AlHadath) September 13, 2023

الطفل الذي ظهر في اللقاء التلفزيوني وهو يبكي بعد أن فقد عائلته، أكد أنه يحلم باستكمال تعليمه وأن يصبح معلمًا، وهو ما جعل النادي يبحث عنه من أجل إنقاذ مستقبله وتحقيق حلمه.

ريال مدريد يعثر على طفل المغرب الذي فقد عائلته بالزلزال

جوسيب بيدريرول، مقدم برنامج «الشيرنجيتو»، كشف بعدها بساعات، أن ريال مدريد حدد موقع الطفل الذي فقد عائلته وأجرى الحوار وهو يرتدي قميص النادي، وأن محاولات نقله إلى إسبانيا وتحقيق رغبته أصبحت قريبة للغاية.

موقف ريال مدريد الإنساني، لاقى استحسان رواد مواقع التواصل الإجتماعي ومشجعي الفريق في العالم، بعدما أصبح الطفل الذي فقد والديه وأشقاءه وجده في زلزال المغرب المدمر، على أعتاب الوصول إلى ملعب سنتياجو برنابيو معقل الفريق الإسباني.