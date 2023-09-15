تضع حدا للشائعات.. نص رسائل التهاني المتبادلة بين أنغام وشيرين

وضعت الفنانة أنغام حدا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب، على خلفية حفل «صوت مصر» الذي أقيم في المملكة العربية السعودية والذي أشاد به كبار النقاد وصناع الموسيقى في العالم العربي وحقق نجاحا كبيرا.

وكشفت أنغام، في بيان صحفي، عن نص رسائل التهاني المتبادلة بينها وبين شيرين عقب حفل «صوت مصر».

ووجهت شيرين رسالة لـ أنغام، عقب نجاح الحفل قائلة: «مساء الخبر يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضي في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير».

وقبيل مغادرة أنغام للسعودية، ردت على تهنئة شيرين قائلة: «يا شيري عامله إيه يا حبيبتي.. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعه الطيارة وراجعه القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسي لى البنات».

شيرين لأنغام: توصلي بألف سلامة يا رب

واختتمت شيرين قائلة: «يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسي أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجه تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. إنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوي إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجه وحشه حصلت في حياتك».