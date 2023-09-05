ليلة إضافية لـ أنغام في الكويت تلبية لرغبات الجمهور

حالة من الصدمة انتابت محبي أنغام على مواقع التواصل الاجتماعي بالكويت عقب نفاد تذاكر حفلها بالكامل الذي من المقرر إقامته 29 سبتمبر الجاري على المسرح الوطني بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت خاصة بعد طرحها بساعات قليلة.

تلبية لرغبات الجمهور الكويتي

وتلبية لرغبات الآلاف من محبي سلطانة الطرب أنغام، جرى فتح باب التذاكر لليلة إضافية في اليوم التالي 30 سبتمبر الجاري على نفس المسرح.

وكانت أنغام تصدرت تريند مواقع التواصل الاجتماعي عقب حفلها الذي أقيم مؤخرا ضمن فعاليات الدورة الأولى لمهرجان العلمين خاصة مع متابعة الملايين من جمهورها بمصر ومختلف الدول العربية للحفل عبر البث المباشر لفضائية الحياة.

نجاح أنغام بمهرجان العلمين

وبدأ حفل صوت مصر بالعلمين الجديدة بمقدمة قوية ومميزة للإعلامية جاسمين طه والتي وصفت أنغام بأنها جوهرة الموسيقى العربية، وامتداد طبيعي وحقيقي لعمالقة الطرب بمصر والعالم العربي وأن أجمل وأصدق لقب لقبت به هو صوت مصر وذكرت الجمهور بتتر مقدمة مسلسل العائلة للراحلين محمود مرسي وعبد المنعم مدبولي، الذي تغنت فيه أنغام في حب مصر بمرحلة الطفولة من كلمات الشاعر سيد حجاب والموسيقار عمار الشريعي.

وبمجرد صعود سلطانة الطرب على خشبة المسرح بجوار فقرتها الموسيقية بقيادة المايسترو العالمي هاني فرحات تعالت هتافات الترحيب والتصفيق الحار.

وتألقت أنغام كعادتها بإطلالة راقية مرتدية فستانا أنيقا كان حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي وهو من تصميم توني ورد.

وأطربت صوت مصر الجمهور بوصلة دسمة من 27 أغنية مميزة بمشوارها الفني الممتد تخللها العديد من هتافات الجمهور منها «بص شوف أنغام بتعمل ايه» و«بنحبك يا صوت مصر».

وتحمل النجمة الكبيرة أنغام على عاتقها طوال مشوارها الفني تمثيلها لواجهة مصر وقوتها الناعمة، وتعد امتدادا لريادة أم الدنيا للفن الطربي الأصيل.