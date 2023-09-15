عبور أول قطع من القطارات لشرق القناة تمهيدا لتشغيل خط «الإسماعيلية - العريش»

شهدت محافظة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة الماضية نجاح عبور أول قطع للقطارات إلى شرق قناة السويس؛ تمهيدا لتشغيل خط السكة الحديد الإسماعيلية العريش خلال الأيام القليلة المقبلة.

عبور أول قطع للقطارات إلى شرق قناة السويس

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ في الإسماعيلية ومنطقة القناة، إن فرق طوارئ الوحدات المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب ومركز ومدينة القنطرة شرق، عملت على تأمين عبور القطع من غرب القناة إلى شرقها.

وأضاف البيان الرسمي، أن العملية شارك فيها إدارة مرور الإسماعيلية وفرع هيئة الإسعاف وشركة الكهرباء، وإدارة طريق الإسماعيلية بورسعيد وهيئة قناة السويس، بتوجيهات من اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية.

وتابع البيان: «عملية نقل المعدات شملت أجهزة ضخمة ورؤوس قطارات على مدار يومين متصلة فيهما الليل بالنهار بتنسيق تأمين تحرك المعدات»، تمهيدا لتشغيل خط سكك حديد الفردان بئر العبد.

الفريق كامل الوزير يتفقد مشروع خط سكة حديد الفردان

وتفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل، خلال الأيام الماضية، أعمال تطوير خط الفردان- بئر العبد، الذي يتم مع عدة مشروعات قومية في سيناء.

وأوضح أن الأعمال تشمل إنشاء الخط بطول 100 كيلو في عمق سيناء من منطقة الفردان بالإسماعيلية حتى مدينة بئر العبد تشكل رفع كفاءة جسر الفردان المار أعلى قناة السويس وهو كوبرى معدني بطول 640 مترا يمر أعلى قناة السويس.

وأعلنت وزارة النقل أن الأعمال تشمل إنشاء منطقة إدارية شرق قناة السويس الجديدة لتقديم كل الخدمات للقطارات، وإعادة تركيب المنطقة التي تعرضت للسرقة في فترة الانفلات الأمني بطول 14 كيلو.