مواطن ليبي عن قافلة الإغاثة المصرية: «جعلك الله من الواصلين يا سيسي كما وصلت الأمة»

«الله أكبر يا رجالة.. الله أكبر حياكم الله.. هلا بالرجالة»، هكذا كان رد فعل الشعب الليبي بعد وصول قوافل المساعدات والإغاثات المصرية وأرتال معدات القوات المسلحة المصرية لنجدة وإنقاذ المنكوبين في ليبيا.

مواطن ليبي من ذوي الهمم يحيي قافلة الإغاثة

«جعلك الله من الواصلين يا سيسي».. دعوة خرجت من أحد الليبيين من متحدي الإعاقة، ردًا على وصول المساعدات والإغاثات المصرية لليبيا، من أجل المساهمة في أعمال الإغاثة والإنقاذ بعد الفاجعة التي ضربت مدينة درنة الليبية، وتسببت في وقوع آلاف القتلى والمصابين وفقدان آلاف آخرون وتشريد غيرهم.

وقال الرجل الليبي «جعلك الله من الواصلين يا سيسي، كما وصلت الأمة وزرعت فيها الأمل وحفظك الله يا مصر قيادة وشعب وبارك الله فيكم وباركك الله وادخلوا مصر إن شاء الله ولما مصر تدخل علينا نكون آمنين».

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، قد وجه بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، في إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر، والذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين.