وفاتان واستقرار حالة سلمى صباحي.. أحداث الوسط الفني في 24 ساعة

شهد الوسط الفني خلال الساعات القليلة الماضية العديد من الاحداث التي شغلت الوسط الفني والسوشيال ميديا ونستعرض خلال السطور التالية أبرز تلك الأحداث.

وفاة والدة المخرج عماد البهات

أعلن المخرج عماد البهات، مساء أمس، وفاة والدته بعد صراع مع المرض، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث كتب: «رحلت أمي روحية.. عاشت بهدوء ورحلت بسلام.دعواتكم»، لتنهال عليه مواساة أصدقائه من الوسط الفني ودعواتهم بالرحمة لوالدته والصبر والسلوان له.

وفاة والد الفنان محمد مهران

ووأعلن الفنان محمد مهران في الساعات الأولى من صباح أمس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة والده إذ كتب: «توفي إلى رحمه الله والدي جمال محمود مهران، صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة بمسجد عمرو بن العاص، والعزاء بدار مناسبات مسجد الرواس خلف مستشفى 57357 بعد صلاة المغرب، برجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

وشيع مهران جثمان والده بعد صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص، كما تلقى العزاء في نفس اليوم بدار مناسبات ممدوح سالم بجوار حي مصر القديمة سيدي أبو السعود.

تطورات الحالة الصحية لسلمى صباحي

طمأنت الاعلامية سلمى صباحي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على حالتها الصحية بعد خضوعها لعميلة جراحية في المخ قائلة: «النهاردة فات 20 يوم ع العملية.. 20 يوم منمتش فيهم ساعه على بعض.. ماهو لما دماغك تتفتح ويتحط فيها جسم غريب متوصل بأنبوب لحد بطنك ويبقى عندك غرز في دماغك وفي بطنك يبقى طبيعي ماتعرفش تنام، لا تعرف تحط راسك على مخده ولا حتى تنام على جنبك».