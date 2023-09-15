بدأ الآن.. خطوات تقديم طلب الالتحاق بجامعة حلوان والأوراق المطلوبة

بدأت جامعة حلوان استقبال طلبات الالتحاق بكلياتها للعام الدراسي الجديد 2023/2024، إذ أصبح بإمكان الطلاب الجدد تقديم طلباتهم الآن عبر الموقع الإلكتروني المخصص للالتحاق.

وقد أصدرت الجامعة وفقًا لما أوضحه الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فيديو توضيحيا يشرح بالتفصيل كيفية استكمال البيانات المطلوبة والحصول على طلب الالتحاق؛ لتسهيل عملية التقديم على الطلاب، وتستعرض لكم «الوطن» عبر السطور التالية، طريقة التقدم للالتحاق بكليات جامعة حلوان.

طريقة تقديم طلب الالتحاق

- يبدأ الطالب بالدخول على موقع طلب الالتحاق من هنـــا.

- إدخال رقم الجلوس في الصندوق الأول الذي يظهر عقب فتح الموقع.

- إدخال الرقم القومى، في الصندوق الآخر.

- ثم سيظهر كتيب به تعليمات مهمة للطلاب يجب قراءتها جيدًا.

- بعد الدخول على الموقع تظهر للطالب صفحة تحتوى على بياناته ومن خلالها يبدأ في استكمال جميع البيانات.

- ثم يظهر طلب الالتحاق، يجب طباعته وإحضار الأوراق المطلوبة.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات جامعة حلوان

- شهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح.

- شهادة ميلاد حديثة.

- صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

- صور شخصية.

- استمارة 2 جند للذكور.

- استمارة الكشف الطبي.