نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة.. الأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة بنها

ينتظر الآلاف من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامه بمحافظة القليوبية إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للكليات والمعاهد المختلفة، حيث يستعد البعض في تجهيز الأوراق المطلوبة للكليات والمعاهد لتقديمها فور إعلان النتيجة

تستعرض«الوطن» الأوراق المطلوبة للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة بنها وفق الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، التي من المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة وينتظرها عدد كبير من الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة بمحافظة القليوبية

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة والأوراق المطلوبة لكليات ومعاهد جامعة بنها

أوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الجامعة استعدت لإعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة، لافتا إلى أن هناك بعض الأوراق المطلوبة للالتحاق بالكليات والمعاهد بجامعة بنها فور إعلان نتيجة المرحلة كالتالي :

⁦أصل شهادة الثانوية العامة + 2 صورة منه.

- ⁩أصل شهادة الميلاد الرقم القومي + 2 صورة منها

- دفع المصاريف عن طريق فورى

-صور من بطاقة الترشيح عدد 4 صور

- لابد أن يكون مقاس الصورة الشخصية 4 × 6 ولن يقبل مقاس غير ذلك

- استمارة 2 جند و 6 جند من منطقة التجنيد التابع له الطالب وبعض المدن والمراكز من مديرية الأمن.

- استخراج استمارة 2 جند واستمارة 6 جند يكون بالبطاقة فقط وممكن أي شخص استخراجها للطالب.

الأماكن المتبقية ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة بنها

أوضح القائم بأعمال رئيس جامعة بنها أن الأماكن المتاحة لطلاب الثانوية ضمن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بجامعة بنها ومعاهد محافظة القليوبية كالتالي:

- تربية نوعية فنية بنها.

- المعهد الفني التجاري ببنها.

- كلية تعليم فني صناعي بنها.

- معهد عالي حاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- كلية تربية رياضية بنات بنها.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.

- تربية رياضية بنين بنها.

- حقوق انتساب موجه بنها.

- تربية نوعية بنها.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بنها.

- تربية نوعية موسيقية بنها.

- معهد عالي حاسبات شعبة علوم الإدارة بشبرا الخيمة.

- المعهد الفني التجاري بشبرا.

- معهد عالي تعاون زراعي شعبة تسويق دولي شبرا الخيمة.

-معهد عالي تعاون زراعي شعبة نظم معلومات زراعية شبرا الخيمة.