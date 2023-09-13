جامعة حلوان تطلق حاضنة لريادة الأعمال في مجال الرياضة

أطلقت جامعة حلوان حاضنة لريادة الأعمال في مجال الرياضة، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وافتتحها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ، الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

أسبوع شباب الجامعات

وأشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة من جانبه إلى اهتمام الوزارة بريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة في مجال الرياضة، مؤكدا كامل دعمه لهذا النوع من المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة في مصر والوطن العربي.

وأبرز الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في كلمته أهمية مفهوم ومبدأ ريادة الأعمال في تحقيق رؤية مصر 2030 من توفير فرص عمل، ودفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص التدريب والتاهيل المرتبط بالصناعة لأبنائنا الطلاب وتحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة.

و أوضح الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الهدف من الحاضنات التكنولوجية هو تحويل مخرجات البحوث العلمية التطبيقية من نماذج أولية إلي منتجات نهائية أو خدمات وتكوين شركات ناشئة تلبي احتياجات السوق وتساهم في خلق فرص عمل.