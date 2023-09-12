رئيس جامعة حلوان: تعزيز الأنشطة الطلابية جزء أساسي من تجربة الدارسين

أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، أهمية الأنشطة الطلابية في تنمية قدرات الطلاب، ووصف الاتحادات الطلابية بأنها مصنع القادة المستقبليين وصوت الطلاب، مشيرا إلى اهتمام الجامعة بتعزيز هذه الأنشطة كجزء أساسي من تجربة الطالب الجامعي، بهدف دعم قدرات الشباب لخدمة المجتمع.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخره بتجربته كطالب مشارك في الأنشطة الطلابية، وأكد أن هؤلاء الطلاب هم قادة الغد الذين يعملون على تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، وشدد على أن التطوير يتطلب وجود جيل مستعد لتحمل مسؤوليات التغيير.

نقل الطاقة الإيجابية للآخرين

كما أوصى الطلاب بنقل الطاقة الإيجابية لزملائهم والعمل على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، وأشار إلى أن الهدف الرئيسي للاتحادات الطلابية هو رصد المشكلات والمساهمة في حلها بالتعاون مع الإدارة .

وفي ختام كلمته، نصح الطلاب بضرورة أداء واجباتهم والحفاظ على الوقت بشكل فعال، جاء ذلك وفقا للبيان الصادر من جامعة حلوان، بتنظيم ادارة الاتحادات الطلابية برعاية الشباب بالجامعة، ملتقى تطوير الأنشطة الطلابية لرؤية مصر 2030، وذلك ضمن فعاليات الأسبوع الثالث عشر لشباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية التى تنظمه جامعة حلوان، بحضور رئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، والمتواجدين فعليا ضمن وفود الجامعات المشاركة.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه لأول مرة تشارك الجامعات الأهلية والخاصة في فعاليات أسبوع شباب الجامعات، مفيدا أن فعاليات الملتقى تساهم في توطيد العلاقات بين رؤساء ونواب اتحاد طلاب الجامعات، وتشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية وحرية الرأي من خلال خطط تنفذ ضمن الأنشطة الجامعية، كما يسعى الملتقى إلى تقديم اقتراحات مبتكرة فيما يخص الأنشطة الطلابية والابتكار والبحث العلمي بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

وفي كلمته أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، أهمية تعزيز الأنشطة الطلابية وتطوير مهارات الكوادر الشبابية، والتأكيد على الاهتمام بالمبادرات الشبابية الابداعية، لتوجيه الشباب نحو مسارات قيادية هادفة، وتجهيزهم لتولي المناصب القيادية.

وأوضح أن الأنشطة الطلابية تمثل بيئة مثلى لتنمية شخصية الطالب بأكملها، خاصة إن المشاركة في الأنشطة الطلابية تعطي الفرصة للطلاب لاكتساب المهارات القيادية والاجتماعية والتواصل والتعاون، وهي مهارات حيوية يحتاجها الطالب للنجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية والاجتماعية.

وأضاف الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والمنسق العام لأسبوع شباب الجامعات، أن هذا الملتقى يهدف إلى تطوير مهارات القيادة لدى شباب الجامعات المصرية وتعزيز الأنشطة الطلابية وتشجيع المشاركة الفعالة فيها، بالإضافة إلى ذلك، يسهم الملتقى في تأهيل الشباب لسوق العمل وتعزيز الولاء والانتماء.

هذا، وانطلقت اولى محاضرات الملتقى بمحاضرة تحت عنوان سيكولوجية القيادة ولغة الجسد، وحاضرت فيها الدكتورة سارة عاصم الأستاذ المساعد بكلية تربية حلوان.