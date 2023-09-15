ماراثون جري في ختام برنامج «تنشيط الرياضة الأحياء السكنية» بكفر الشيخ

انطلق ماراثون للجري ضمن فعاليات ختام برنامج «تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية»، بمحافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، من حي المحافظة، بمدينة كفر الشيخ، مروراً بأكثر من منطقة شعبية بالمدينة، حيت نظتمه مديرية الشباب والرياضة على مدار الفترة الماضية كل يوم جمعة بحي مختلف بمشاركة جميع الأعمار السنية بهدف ممارسة الرياضة في الهواء الطلق.

الشباب والرياضة بكفرالشيخ

أوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة كفر الشيخ، عبر بيان، أن ختام الفعاليات اليوم شهدت انطلاق ماراثون للجري وتدريبات رياضية من «مشي وجري و إيروبكس»، وتوزيع جوائز على المشاركين، بحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة في كفر الشيخ.

وأوضح عزت محروس، أن نجاح المشروع في نشر ثقافة الرياضة أسلوب حياة لجذب جميع المراحل العمرية، مؤكداً أن البرنامج لاقى نجاحا كبيراً على مدار العام، أشرف على تنفيذه متخصصين على أعلى مستوى من الكفاءة.

تنشيط الرياضة الشعبية في كفر الشيخ

اختتمت فعاليات برنامج تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية بكفر الشيخ، بإشراف سونيا عبد الوهاب، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، وبإشراف وحضور عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة والدكتور محمد غازي، ومدير إدارة التنمية الرياضية بالمديرية ومدربي المشروع محمود سلطح، وبهاء فكري، محمد خالد، و محمود فتح الله.