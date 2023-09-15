بدء المؤتمر الصحفي لفيلم «الإسكندراني» بمدينة الإنتاج الإعلامي بحضور خالد يوسف

بدأ المؤتمر الصحفي لفيلم «الإسكندراني»، المقام داخل «لوكيشن العمل» بمدينة الإنتاج الإعلامي، بحضور جميع أبطال العمل، أبرزهم احمد العوضي، زينة، حسين فهمي، فضلا عن المخرج خالد يوسف، مخرج العمل.

العمل من تأليف أسامة أنور عكاشة

وقال خالد يوسف: «نرحب بالسادة الإعلاميين في المؤتمر» مشيرا إلى أن فيلم الاسكندراني من تأليف الراحل العظيم أسامة أنور عكاشة، وتصوير سامح سليم، مضيفا «مش محتاج أقدم الكوكبة اللي موجودين على منصة من كبار نجوم مصر، ولكني عندي انحياز لحسين فهمي».

وأضاف مازحا: «يا جماعة بيومي فؤاد بيضطهد محمود حافظ في كواليس تصوير العمل، وبيقفل عليه الكاميرا».

فيلم الإسكندراني من إخراج خالد يوسف

فيلم الإسكندراني، يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، محمد رضوان، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.

وكان خالد يوسف، شارك في السباق الرمضاني المنقضي، بمسلسل «سره الباتع»، الذي تدور أحداثه ما بين الماضي والحاضر، حول السلطان حامد، وهو بطل شعبي ومجاهد في وقت الحملة الفرنسية، وتحول لأسطورة لها أضرحة ومقامات في العديد من قرى مصر.