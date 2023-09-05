خالد يوسف يعلن أبطال فيلمه الجديد «الإسكندراني» وموعد بدء التصوير

كشف المخرج خالد يوسف، عن أبطال فيلمه الجديد «الإسكندراني»، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، تمهيدا لعرضه بجميع دور العرض بمصر والوطن العربي.

أبطال فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف

ونشر خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، صورة لأبطال الفيلم، وهم أحمد العوضي، زينة، بيومي فؤاد، حسين فهمي، محمود حافظ، صلاح عبد الله، خالد سرحان، انتصار، محمود الليثي.

تحقيق أمنية خالد يوسف

وعلق خالد يوسف على الصورة: «تربينا جميعا على دراما أسامة أنور عكاشة، وكم ندبت حظي لأنني لست من جيله لأصنع عملا من كتابته.. ويبدو أن القدر قد استجاب لتمنياتي، ووجدت أحد سيناريوهاته التي لم تر النور بعد في مكتبته، وقرأته ووجدته عملا رفيع المستوى كعادته، سيناريو فيلم «الإسكندراني» وقمت بشراء حقوقه لإنتاجه وسأبدأ تصويره الأسبوع المقبل بإذن الله».