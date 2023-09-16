فتح باب التقديم والتحويلات لبرامج تجارة بنها الجديدة.. الشروط والروابط

أعلنت كلية التجارة ببنها أنه بناءً على الطلبات المتزايدة لأولياء الأمور والطلاب بالمرحلة الثانوية الحاصلين على الشهادة العامة هذا العام من المدارس الحكومية والتجريبية ومدارس الـIG وIB والأمريكية والمعادلات وغيرها في الحصول على فرصة مساوية مع طلاب المرحلتين الأولى والثانية تقرر فتح باب التقدم للبرامج الدراسية الجديدة وهي نظم معلومات الأعمال BIS والمحاسبة وتحليل الأعمال ABA مع استمرار التقدم بالشعبة الانجليزية لفترة محدودة.

تنسيق الالتحاق ببرامج كلية تجارة بنها المرحلة الثالثة

أوضح الدكتور سامي غنيمي عميد كلية التجارة ببنها لـ«الوطن» أن تنسيق ومجموع القبول للبرامج الدراسية الجديدة بالكلية وفق ماحدظته الكلية للإلتحاق بهذه البرامج بحد أدنى علمي 272 وادبي انتظام 280 على أن يتم التحويل بفتح ملف بشؤون التعليم بإدارة الجامعة ببنها بأسبقية التقديم.

رابط التقدم لبرامج كلية تجارة بنها المرحلة الثالثة

وأوضح عميد تجارة بنها أنه تقرر إتاحة التقدم لبرامج الكلية الجديدة للعام الدراسي 2023-2024 وفق الرابط التالي للتقديم علي الشعبة الانجليزية من هنا http://mis.bu.edu.eg/benha_new/registration/ed_login.aspx

والرابط التالي للتقديم علي البرامج الخاصة من هنا

http://mis.bu.edu.eg/benha_new/registration/STUD_ADMIS SION.aspx

شروط الالتحاق بالبرامج الجديدة في تجارة بنها

أوضح عميد كلية التجارة ببنها أن شروط الإلتحاق ببرامج الكلية الجديدة المحاسبة وتحليل الاعمال ونظم معلومات الاعمال وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية كالتالي:

- قبول الطالب ببطاقة الترشيح لاي كلية اخرى شرط الحصول على درجة تجارة بنها انتظام او انتساب - ان يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وادارة الاعمال انتظام او انتساب وذلك عن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقديم

- تقبل البرامج الجديدة طلاب الانتساب لجميع برامجها بالنسبة للطالب المرشح

- إرسال إيميل في حاله قبول الطلب المقدم من الطالب يتم بعدها الدخول على صفحة الطالب لسداد قيمة المظروف والمقابلة والكشف الطبي

- لا يعد الطالب مقبولا إلا بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

- بعد اجتياز المقابلة الشخصية وقبول الطالب يتم الدخول على صفحة الطالب واستكمال إجراءات التقديم بدفع المصروفات الدراسية

- لا يعتبر الطالب مقيد الا بعد سداد المصروفات

- البيانات المقدمة من الطالب على مسؤوليته الشخصية

- في حالة وجود أي اختلاف يعتبر ترشيح الطالب لاغي وليس له الحق في استرادا اي مصروف تم دفعه

- تقبل الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة هذا العام والعامين سابقين