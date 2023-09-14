جامعة بنها الأهلية تعيد فتح التقدم لوظائف المعيدين.. الرابط والشروط

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور، إعادة فتح باب التقدم لوظائف المعيدين الجدد بالجامعة ،نظراً للإقبال الكبير على التقدم في إعلان الجامعة المنتهي موعده.

رابط التقدم لوظائف المعيدين الجدد بجامعة بنها الأهلية

وأوضح بيان الجامعة اليوم، أنه إعمالًا لمقتضيات الجودة وتكافؤ الفرص، تدعو الجامعة كافة من سبق له التقدم في هذا الإعلان وغيرهم ممن لم يسبق لهم ذلك، إلى التقدم لشغل هذه الوظيفة، طبقًا للقواعد والشروط والتخصصات الموضحة، من خلال الرابط التالي من هنا.

موعد غلق باب التقدم لوظائف جامعة بنها الأهلية

وأوضح بيان الجامعة، أنّ مدة التقدم في إعادة فتح الإعلان عن وظائف المعيدين الجدد 10 أيام، تبدأ اعتبارًا من اليوم 14 سبتمبر.

وأشار البيان، إلى أنه يجوز التقدم في هذا الإعلان لأول مرة، ويجب على من سبق له التقدم فيه، إعادة التقدم مرة ثانية مع مراعاة الضوابط والشروط السابق بيانها، ولن يعتد بأي طلبات سابقة.

شروط التقدم لوظائف المعيدين الجدد بجامعة بنها

- أنّ يكون حاصلاً على تقدير جيد جدًا على الأقل في التقدير العام في درجة البكالوريوس.

- يتم المفاضلة بين المتقدمين على أساس التقدير الأعلى في التقدير العام.

- عند التساوي في التقدير العام، يتم اختيار الأعلى في النسبة المئوية للتقدير التراكمي.

- عند التساوي في النسبة المئوية للتقدير التراكمي، يتم اختيار الأعلى درجات في مادة التخصص.

- مدة التعاقد سنة أكاديمية ولا يتم تجديدها إلا بعقد جديد وبالقواعد التي تضعها إدارة الجامعة.

- يخضع من يقع عليه الاختيار، للاختبار لمدة 3 شهور ويحق للجامعة إنهاء العقد خلالها.

- يشترط في المتقدمين لكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال، أنّ يكون من خريجي شعبة اللغة الإنجليزية.

- يشترط في المتقدمين أنّ يكونوا من خريجي إحدى الجامعات المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

- لا يزيد السن عن 30 عامًا وقت التقدم في هذا الإعلان

خريطة وظائف المعيدين الجدد بجامعة بنها الأهلية بالعبور

- تخصصات الكليات المطلوبة

كلية الطب البشري

التشريح: مطلوب 4 معيدين

الفسيولوجي: مطلوب معيدين

الكيمياء الحيوية: مطلوب معيدين

الهيستولوجي: مطلوب 3 معيدين

الباثولوجي: مطلوب 4 معيدين

الفارما: مطلوب 4 معيدين

البكتريا: مطلوب 4 معيدين

الطفيليات: مطلوب معيدين

كلية العلاج الطبيعي

العلوم الأساسية: مطلوب 4 معيدين

الباطنة: مطلوب معيدين

العظام: مطلوب معيدين

الأطفال: مطلوب معيد

الأعصاب: مطلوب معيد

كلية الهندسة

الاتصالات: مطلوب معيدين

ميكانيكا إنتاج: مطلوب معيد

ميكانيكا قوى: مطلوب معيد

ميكاترونيك: مطلوب معيد

رياضيات: مطلوب معيدين

ميكانيكا: مطلوب معيد

فيزياء: مطلوب معيد

كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال

المحاسبة: مطلوب معيد

الاقتصاد: مطلوب معيد

إدارة الأعمال: مطلوب معيد

إحصاء: مطلوب معيد

علوم الحاسب

ذكاء اصطناعي وتعلم آله: مطلوب 4 معيدين

علوم حاسب 6

علوم بيانات: مطلوب 4 معيدين

فيزياء: مطلوب معيدين.

طب الأسنان

بيولوجيا الفم: مطلوب 5 معيدين