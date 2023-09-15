هل دعم تكافل وكرامة يتوقف عند الحصول على عمل أو مشروع؟.. «التضامن» توضح

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة يستمر في تقديم الدعم حتى عند المحاولة في تحسين الدخل والاستقلال المادي، موضحة أنه برنامج تكافل وكرامة لن يتخلى عن المواطن، لأنه يركز على تمكين الأفراد والدفع بهم بعيدا عن الفقر.

البرنامج يسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقدي

وأكدت «التضامن»، أن برنامج تكافل وكرامة جاد في إعداد المستفيدين القادرين على العمل، وتأهيلهم، لتأسيس أنشطة مدرة للدخل أو الحصول على الوظائف، فالبرنامج يكافئ العمل الجاد، ويسمح للعائلات بالاحتفاظ باستلام الدعم النقدي والتمتع بأموالها المكتسبة من العمل الذاتي أو التوظيف لدى الآخرين، ووهذا وفق إطار يتفق عليه معهم لضمان عدم توقف الدعم، حتى استقرارهم في الدعم الجديد.

الفئات المستحقة لتكافل وكرامة

وأوضحت وزارة التضامن أن الفئات المستحقة لتكافل وكرامة، هي:

- الأسرة.

- الطفل.

- المرأة.

- ذوى الإعاقة.

- المسنين.

- الشباب.

إجراءات الاشتراك في تكافل وكرامة

وكشفت عبر موقعها الرسمي، إجراءات الاشتراك في برنامج تكافل وكرامة:

- التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم المستندات المطلوبة:

- صور بطاقة الرقم القومى سارية وعلى العنوان الحالى للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور قسيمة الزواج أو الطلاق.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة (شهادة كمبيوتر) للأفراد أقل من 18 سنه.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- قيد مدرسى لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعياً.

- كود كشف الاعاقة من اللجان الطبيه فى حالة المرض المزمن والأعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج / الزوجة للأرامل.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- صورة اقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الاب او الام.