صرف دعم تكافل وكرامة لشهر سبتمبر 2023 غدا عن طريق «الفيزا وفوري»

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، غدا، في صرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، لجميع مستفيدي برنامج الدعم النقدي، والبالغ عددهم نحو 5.2 مليون أسرة، بإجمالي 22 مليون مواطن، وفقًا لإحصائيات وزارة التضامن الاجتماعى.

موعد صرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعى، صرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023 بزيادة 25% لجميع المستحقين، للشهر السادس على التوالي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن تبكير صرف زيادة المعاشات ودعم تكافل وكرامة.

ووفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي، تُصرف قيمة برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، لجميع المستحقين منتصف كل شهر، أي سيتم صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، يوم 15 سبتمبر الجاري.

طرق صرف دعم تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي، أن هناك عدد من الطرق والوسائل يمكن من خلالها صرف تكافل وكرامة شهر سبتمبر 2023، والتي تتمثل في: «الصرف بالفيزا من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، أو منافذ فوري».

كما أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي، خدمات إلكترونية عدة، عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، لجميع المستفيدين، تسهيلا عليهم للحصول على الخدمات المختلفة، ومن ضمنها إمكانية الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة، للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة، وإدخال البيانات المطلوبة لمعرفة حالة الطلب.