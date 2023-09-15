صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة» عن شهر سبتمبر اليوم

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر سبتمبر 2023، في صرف الدعم النقدي الخاص ببرنامج «تكافل وكرامة» للمستفيدين، من خلال الصرف بالفيزا بماكينات الصراف الآلي ATM في أي وقت، أو منافذ فوري، وذلك للأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

عدد المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي في بياناتها عن عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» بنحو 22 مليون مواطن بواقع 5.2 مليون أسرة.

ويصرف الدعم النقدي لتكافل وكرامة اليوم بالزيادة 25%، المقررة تحت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للشهر السادس على التوالي.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2023

يذكر أن وزارة التضامن، مستمرة في صرف معاشات شهر سبتمبر 2023، لمن تخلفوا عن الصرف في الموعد المحدد من خلال فروع بنك ناصر الاجتماعي.

وصرفت وزارة التضامن الاجتماعي يوم الأربعاء الموافق 13 سبتمبر 2023، إعانات عاجلة لأسر الضحايا المصريين الذين توفوا بسبب العاصفة دانيال في ليبيا، تقدر قيمتها 100 ألف جنيه لأسرة كل متوف، و25 ألف جنيه لكل مصاب.