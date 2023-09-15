المشرف على تطوير سور مجرى العيون: المشروع استثماري وسياحي متكامل

قال عاطف الدباح المشرف على تطوير مشروع سور مجرى العيون إن المنطقة الموجودة خلف سور مجرى العيون تبلغ مساحتها 95 فدانا، وكانت عبارة عن مدابغ ومنطقة صناعية وكان بجوارها عبارة عن أكشاك لأهالي منطقة أبو السعود وكانت بؤرة صناعية، إذ كان فيها دباغة الجلود وصناعة الغراء وتمثل 95 فدانا، وقد شهدت تلك المنطقة تطويرا كبيرا بعد أن كانت مليئة بالنفايات الخطرة والتي تمثل ضررًا بالأثر.

تطوير مشروع سور مجرى العيون

وأضاف المشرف على تطوير مشروع سور مجري العيون خلال لقائه مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج «بصراحة»، على قناة «الحياة»: «استغرقنا 3 سنوات حتى نقوم بتطوير تلك المنطقة، حيث أن الأعمال كانت تسير على قدم وساق، في البداية كان التخطيط والذي تواءم مع القاهرة التاريخية ومع العنصر التاريخي الموجود في المنطقة، وهو ما أظهر المنطقة بشكل جمالي وسياحي».

واستكمل: «عندي 1924 وحدة سكنية، وجراج يسعى لـ 1350 سيارة، وكذلك المسرح المكشوف وسينما ومطاعم على أعلى مستوى وانتهت بها الأعمال وستكون حيز التشغيل الفترة المقبلة، نحن أمام مشروع استثماري متكامل وسياحي متكامل».