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مدير «سور مجري العيون»: الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لجميع العمارات

79 عمارة سكنية بإجمالى 1920 وحدة سكنية

كتب:

منة عبده
09:04 ص | الأحد 03 يوليو 2022
تطوير منطقة سور مجرى العيون ــ صورة أرشيفية

تطوير منطقة سور مجرى العيون ــ صورة أرشيفية

كشف المهندس عبد الرحيم عباس، مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون «المدابغ» سابقًا، أن العمارات السكنية داخل المشروع، تتراوح أدوارها بين 6 أدوار وأرضي، إلى 3 أدوار وأرضي، حيث يقل ارتفاع العمارات السكنية، بالقرب من سور مجرى العيون، للحفاظ على رؤية الأثر. 

تصل مساحة الشقة الواحدة إلى 150 مترا مربعا

وأشار مدير تنفيذ مشروع منطقة سور مجرى العيون، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن المشروع يضم نحو 79 عمارة سكنية، بإجمالي 1920 وحدة سكنية، ويضم الدور الواحد 4 شقق، إذ تصل مساحة الشقة الواحدة إلى 150 مترا مربعا. 

إنشاء مول تجاري ضخم لتوفير كافة الخدمات لسكان المنطقة

وأوضح «عبد الرحيم»، أنه حاليا تم الانتهاء من تشطيب الواجهات الخارجية لجميع العمارات السكنية الموجودة بالمنطقة، ويجري العمل خلال هذه الفترة، على أعمال تنسيق الموقع العام للمشروع، وأعمال التشجير واللاند سكيب. 

وأشار مدير تنفيذ المشروع، إلى أن مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، يضم إنشاء مول تجاري ضخم، لتوفير كافة الخدمات لسكان المنطقة، وجار العمل حاليا على الواجهات الخاصة بالمول التجاري خلال هذه الأيام، مؤكدا أنه من المرتقب خلال هذه الأيام، افتتاح المرحلة الأولى من مشروع تطوير منطقة سور مجرى العيون، مع استكمال العمل على باقي مراحل المشروع. 

ونوه بأن الوحدات السكنية، التي تم تصميمها داخل المشروع، سيتم تسليمها كاملة التشطيب والمرافق، وبها كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون للسكن بهذه الوحدات السكنية داخل المشروع، مضيفًا أنه تم طرح عدد من الوحدات السكنية داخل المشروع، ضمن المرحلة الثامنة من مشروع «بيت الوطن»، وذلك للمصريين بالخارج، وهي وحدات كاملة التشطيب. 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.