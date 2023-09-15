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بث مباشر.. ثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»

كتب:

منتصر سليمان
09:39 م | الجمعة 15 سبتمبر 2023
كابيتانو مصر

كابيتانو مصر

تنقل «الوطن» البث المباشر لثاني حلقات الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، على قناة ON Time Sports لاكتشاف المواهب الرياضية لكرة القدم الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

اكتشاف المواهب في كرة القدم

ويذاع برنامج «كابيتانو مصر» لاكتشاف المواهب في كرة القدم، على شاشة ON، يومي الخميس والجمعة في تمام التاسعة مساء، وفي الحادية عشر على قناة OnTime Sports.

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