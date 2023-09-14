مديرون بأندية إسبانية: تجربة المعايشة للاعبي «كابيتانو مصر» فرصة للاحتراف

تحدث دييجو لوبيز، المدير الرياضي بنادي بلد الوليد الإسباني، اليوم الخميس، في الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر» عن فرصة تجربة المعايشة التي تتاح لأفضل عشرة لاعبين من الموسم الأول للبرنامج.

كابيتانو مصر

وقال خلال حديثه لبرنامج «كابيتانو مصر»، إن هذه فرصة كبيرة للاعبين لإثبات موهبتهم، ويمكن بعد ذلك أن تكون هذه بداية تركيز الأندية الأوروبية على المواهب المصرية في كرة القدم، والسعي للتعاقد معهم.

أندية أوروبية

ومن جانبه، قال ألكسندر أتيرو، المدير الرياضي لنادي سيلتا فيجو لبرنامج «كابيتانو مصر»، إنه فرصة جيدة للاعبين لتطوير أنفسهم، والاحتكاك بلاعبين على مستوى أعلى وتقضية الوقت في أندية أوروبية تطبق الاحتراف الحقيقي، وهو حلم للاعبين كثيرين في هذا السن.