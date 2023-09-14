وصول كشافين في الدوريات الأوروبية لمتابعة المشاركين في «كابيتانو مصر»

كشف جون فيولا، وكيل اللاعبين العالمي، عن اختيار أفضل 10 لاعبين من برنامج «كابيتانو مصر» وسفرهم إلى أوروبا لقضاء فترة معايشة.

وقال فيولا، خلال برنامج «كابيتانو مصر» على قناة «أون»، إنه من المقرر سفر اللاعبين وتعريفهم على طرق اللعب في أوروبا وما يدور داخل الملاعب.

معايشة اللاعبين في أوروبا فرصة لتطوير مستواهم

وأشار إلى أن معايشة لاعبي «كابيتانو مصر» في أوروبا فرصة لتطوير أنفسهم واللعب مع لاعبين أعلى وقضاء فترة في دوريات أوروبية.

وأعلن برنامج «كابيتانو مصر» عن وصول خبراء الليجا إلى مصر لمتابعة المشاركين في كابيتانو مصر، مثل ديجو لوبيز وسانتيرو ومارتن البرتو وفيكتور مارتينيز، الكشافين في الدوريات الأوربية، إضافة إلى بعض المديرين الرياضيين بالأندية العالمية مثل ديجو جارسيا والكسندر أوتيرو.