نجوم الكرة يرحبون بخوض بعض لاعبي «كابيتانو مصر» معايشة بالدوري الإسباني

أبدى الكابتن محمد اليماني، الذي قاد الفريق الفائز بالنسخة الأولى من برنامج «كابيتانو مصر»، سعادته بخوض بعض اللاعبين فترة معايشة في الدوري الإسباني، التي تتيح لهم معرفة المستوى الذي يحتاجه اللاعب ليخوض التجربة الاحترافية.

الدوري الإسباني

وقال الكابتن طارق السيد، إنهم في غاية السعادة نظرًا لوصول التجربة التي شاركوا في نسختها الأولى لمستوى يؤهل اللاعبين ليشاهدهم كشافون ومسئولون في الليجا.

نجوم الموسم الأول

ومن جانبه أوضح الكابتن أحمد الكاس، أن فترة المعايشة لنجوم الموسم الأول من كابيتانو مصر، ستعلمهم الالتزام الكامل للاعب الكرة في مواعيد النوم ونوع الطعام الذي يجب الالتزام به.