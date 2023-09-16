مصروفات كلية طب الإسكندرية والأوراق المطلوبة للتقديم.. يبدأ غدا

تعد مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم خلال الكشف الطبي الذي ينطلق غدا الأحد، واحدة من أبرز احتياجات الطلاب في الوقت الراهن، وهي المصروفات التي يجب دفعها ضمن شروط الكشف الطبي وهي التي تختلف من الذكور إلى الإناث.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية مصروفات طب الإسكندرية والأوراق والشروط المطلوبة للتقديم ومواعيد الكشف الطبي بحسب الإعلان الرسمي من إدارة الكلية.

مصروفات طب الإسكندرية

وبلغت مصروفات كلية الطب جامعة الإسكندرية 2023 للطلاب المصريين بحسب الإعلان الرسمي على موقع الكلية كالآتي:

- ذكور: 2473 جنيها.

- إناث: 2463 جنيها.

الأوراق المطلوبة للتقديم في طب الإسكندرية

- أصل و2 صورة شهادة الميلاد الكمبيوتر (ذات العلامة المائية)

- اصل و2 صورة شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليه الطالب

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب.

- صورة بطاقة الرقم القومي لكل أفراد الأسرة «الأب - الأم - الإخوة، أو صور شهادات الميلاد للقصر».

- عدد 8 صور شخصية حديثة.

- نموذج 2 جند من مديرية الامن مع تدبيس صورة شهادة الميلاد ذات العلامة المائية + صورة الرقم القومي للطالب + صورة شهادة الثانوية العامة

- ملء نموذج 2 جند بالكامل للذكور فقط .

- نموذج 6 جند أو 7 جند لمواليد 2005 و ما قبلها من قسم الشرطة التابع له الطالب (للذكور فقط).

مواعيد تقديم الأوراق

تقديم الأوراق الخاصة بالطلاب و الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022 بمقر كلية الطب ابتداء من يوم الاحد الموافق 17 سبتمبر الجاري حتى يوم 21 من ذات الشهر، وذلك في تمام الساعة 8 ونصف صباحاً، علما بأن الطلاب مقسمة إلى مجموعات على أيام متتالية ، برجاء الإلتزام باليوم المحدد لكل طالب ورقم الكشف طبقا للكشوف التي تم إعلانها على الصفحة الرسمية لكلية الطب - جامعة الاسكندرية، و الالتزام بالتدابير الاحترازية المطبقة .