عاجل.. جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن إلغاء هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة

علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة، على إلغاء الحكم الجابوني بيير جيسلان، هدفًا للأهلي سجله محمود كهربا في شباك اتحاد العاصمة الجزائري، في اللقاء الذي يجمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة بالسعودية، في نهائي كأس السوبر الأفريقي.

وسجل كهربا هدفا في الدقيقة السابعة، لكن الحكم ألغاه بداعي خطأ على لاعب الأهلي، لصالح حارس اتحاد العاصمة.

جهاد جريشة: إلغاء هدف كهربا في شباك اتحاد العاصمة صحيح

وقال «جريشة» في تصريحات خاصة لـ«الوطن سبورت»: «قرار الحكم صحيح بإلغاء هدف لاعب الأهلي كهربا؛ إذ أن الخطأ موجود، لاسيما أن الكرة كانت تحت سيطرة الحارس، وتدخل كهربا وحصوله على الكرة خطأ، لأنها تحت سيطرة المنافس، وتدخل الفار كان صحيحاً، وطلب منه استكمال اللعب بشكل طبيعي».

وأكد: «حكم اللقاء صاحب شخصية قوية، وناجح في السيطرة على اللقاء حتى الآن».

وتقدم اتحاد العاصمة الجزائري على الأهلي بهدف نظيف، في الشوط الأول، جاء عن طريق زين الدين بلعيد بالدقيقة 43، من ركلة جزاء.