10 مساجد بسوهاج تحصل على الجودة من الفئة «أ».. بينها «العارف بالله»

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج، إجمالي قائمة المساجد الجديدة التي حصلت على شهادة الاعتماد وضمان الجودة هذا العام بسوهاج 10 مساجد.

خريطة المساجد التي حصلت على الاعتماد بسوهاج

وأوضحت مديرية أوقاف سوهاج في بيان لها أسماء وعناوين المساجد التي حصلت على الاعتماد كالتالي،

1-مسجد سيدي العارف بالله بندر سوهاج.

-مسجد بلال بن رباح بندر سوهاج.

- مسجد الإمام علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف البلينا بسوهاج

- مسجد أبوستيت بقرية بأصونة بمركز المراغة بسوهاج

-مسجد سيتي الحاج ضيف الله، ببندر سوهاج

-مسجد حمد الله بمركز المراغة بسوهاج.

- مسجد سلمان بمدينة سوهاج الجديد، الكوامل.

- مسجد الإسكان العائلي بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل.

- مسجد الشيخ شاهين بجامعة سوهاج بالحرم الجامعي القديم بمدينة سوهاج بحي شرق.

- مسجد الرحمة بمدينة سوهاج الجديدة الكوامل.

الحصول على الضمان والجودة من الفئة أ

وأفاد محمود العجوز المنسق الإعلامي لمديرية أوقاف سوهاج في بيان للمديرية أن المساجد الـ10 حصلت جميعا على الاعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ».