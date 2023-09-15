«مصر الخير» بالتعاون مع «مياه سوهاج» تنتهي من حفر 3 آبار بمركز البلينا

شهدت مؤسسة «مصر الخير» بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، الانتهاء من أعمال حفر 3 آبار بمركز البلينا، لرفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بقرى المركز، للمساهمة في توفير المياه بشكل دائم، وذلك بحضور المهندس محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير».

بروتوكول تعاون مع مياه سوهاج

كما وقعت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة «مصر الخير» عددا من بروتوكولات التعاون مع محمد صلاح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، تضمنت مد شبكات بطول 4,4 كم بقرية الصوامع شرق، ومد شبكات بطول 1,2 كم لقرية بندار الشرقية والغربية.

كما شهدت الجوهري، توقيع برتوكول تعاون لمد وتدعيم شبكات المياه بقرية نجع حمد، وبروتوكول تعاون لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الصوامعة شرق، وبروتوكول تعاون مشترك لإحلال وتجديد شبكات المياه بقرية الكولة، وبروتوكول تعاون لتنفيذ وصلات المياه بسعر مخفض.

خطة لتوصيل المياه

وقالت الدكتورة عفاف الجوهري، رئيس قطاع الصحة بمؤسسة مصر الخير، إن قطاع الصحة لديه خطة للتعامل مع القرى التي تعاني من نقص في وصلات المياه، وكذلك التي تعاني من انخفاض في كفاءة محطات المياه بها، الأمر الذي يتسبب في انقطاع المياه عدة مرات على مدار اليوم، موضحة أن المؤسسة تعمل وفق قاعدة بيانات ودراسات معدة في هذا الصدد بالتعاون مع فروع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لخدمة القرى المستحقة على مستوى الجمهورية.

حفر 3 آبار

وأضافت الجوهري، أن الثلاثة آبار التي شهدت مؤسسة «مصر الخير» انتهاء أعمال الحفر بها، ستعمل على رفع كفاءة المحطة الرئيسية بالمركز من إنتاج المياه، من 6500 متر مكعب يوميا لتصل لكفاءة إنتاجية 10100 متر مكعب يوميا، وهو ما يخدم 65 ألف نسمة، بقرى مركز البلينا، مما يحد من الانقطاع المتكرر للمياه، ويساهم في توفير المياه معظم ساعات اليوم.