رئيس جامعة سوهاج يصدر قرارات بتكليف قيادات جديدة للمستشفيات الجامعية

أصدر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عدداً من القرارات بتكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية، وهم تكليف الدكتور أحمد فتحي حامد النحاس الأستاذ بكلية الطب للقيام بأعمال مدير للمستشفيات الجامعية بجانب عمله، لحين تعيين مديراً تنفيذياً للمستشفيات الجامعية طبقاً لقواعد المجلس الأعلى، لمدة عام أو أيهما أقرب، وتكليف الدكتور أحمد حامد علام الأستاذ المساعد بكلية الطب للقيام بأعمال مدير المستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، لحين تعيين مدير جديد أو لمدة عام أيهما أقرب.

تكليف قيادات جديدة بالمستشفيات الجامعية

وتضمنت القرارات تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب، كما تضمنت القرارات تكليف الدكتور أحمد كمال عبد الحميد الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة سوهاج القيام بأعمال مدير المستشفى المجاني، والإشراف على العيادات الخارجية في المستشفى القديم، لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب، وتكليف الدكتور السيد مصطفي علي الأستاذ بكلية الطب مشرفاً على مستشفى الأورام لحين تعيين مدير أو لمدة عام أيهما أقرب.

تكليف الدكتور أحمد علي إسماعيل مشرفاً على العنايات المركزة

وتكليف الدكتور أحمد علي إسماعيل المدرس بكلية الطب مشرفاً على العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفى القديم بسوهاج، لحين نقلها إلى المستشفى الجامعي الجديد أو لمدة عام أيهما أقرب، بالإضافة إلى تكليف عمرو عبد الرحيم عبد الراضي للقيام بأعمال مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمستشفى القديم لحين شغل الدرجة الوظيفية، حسب القواعد المنظمة لذلك.