بكاء محمد مهران في عزاء والده.. وأشرف زكي أبرز المعزين

تلقى الفنان محمد مهران العزاء في والده، مساء اليوم الجمعة، داخل مسجد الرواس الكائن خلف مستشفى 57357.

ولم يتمالك مهران دموعه أثناء تلقيه عزاء والده، والذي حضره الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وحسني شتا وعدد من أصدقاء مهران المقربين.

جنازة والد محمد مهران

وأعلن مهران وفاة والده في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ شيعت الجنازة من مسجد عمرو ابن العاص بعد صلاة الجمعة.