السياحة: ختام معرض «الصور المصري الصيني» بقلعة قايتباي بالإسكندرية

أكد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، إنه في إطار الدور التعليمي والتثقيفي الذى يقوم به متحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل لطلاب التدريب بالمتحف، فقد قدم الدكتور ضياء زهران، المشرف العام على المراكز العلمية المتخصصة بقطاع الآثار الإسلامية والقبطية محاضرة بعنوان «الإجراءات المتبعة لتسجيل الأثار الثابتة»، كما كرم المتحف الطلاب المتميزين في أعمال التدريب خلال الفترة الماضية.

جولات إرشادية لطلاب التدريب الصيفي

وأضاف القطاع، في بيان صحفي اليوم، أن طلاب التدريب الصيفي بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل، قاموا بجولات إرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، من خلال عمل زيارات لسراي العرش وسراي الإقامة والمسجد وسراي الاستقبال، وكذلك المعرض المؤقت بالمتحف الخاص ومتحف الصيد.

وفي سياق متصل، أعلن قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، عن انتهاء المعرض المشترك للصور الفوتوغرافية عن تراث وحضارة مصر والصين «معرض الصور المصري الصيني» الذي أقيم بقلعة قايتباي بالإسكندرية.

الترويج للتراث المصري والصيني

وقال الدكتور أبو بكر أحمد عبدالله، المكلف بتسيير أعمال قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار، إن هذا المعرض هدف من خلال ما ضمه من صور فوتوغرافية للترويج للتراث الثقافي المصري والصيني، مما يعكس عمق العلاقات الثقافية بين الدولتين.

وأشار محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية، إلى أن هذا المعرض ضم 37 صورة منها 22 صورة تعبر عن التراث الثقافي الصيني و15 صورة عن التراث الإسلامي والقبطي واليهودي في مصر.