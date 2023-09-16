حالات ممنوع فيها صرف تكافل وكرامة.. منها امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر

أفادت وزارة التضامن الاجتماعي، بأن تكافل وكرامة، من أفضل البرامج التي تضمن الحماية الاجتماعية، موضحة أنها تستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأشد احتياجا، لتوفير دعم نقدي شهري يخفف عنهم أعباء المعيشة.

وقالت الوزارة، إنها وضعت شروط لقبول المواطنين ببرنامج تكافل وكرامة، وحال عدم توافر هذه الشروط، يمنع الصرف، معلنة أنها تجري دائما استعلامات لمعرفة من الذي مازالت تنطبق عليه الشروط، ومن الذي حدث تغييرا في أحواله.

حالات ممنوع فيها صرف دعم تكافل وكرامة

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، الحالات التي يمنع فيها صرف الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وفقًا للموقع الرسمي الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي.

1- العمل في القطاع الخاص.

2- العمل بالحكومة.

3- العمل خارج البلاد.

4- ملكية عمل خاص/ شخصي.

5- وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد المصروفات السنوية على 2000 جنيه للطفل الواحد.

6- العمل بالقوات المسلحة أو الشرطة أو تقاضي معاش من هذا العمل.

7- حيازة أرض زراعية أكبر من فدان.

8- امتلاك عقارات غير محل السكن.

9- امتلاك جرار زراعي.

10- امتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر.