رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية» تستجيب لفتاة بدار رعاية وتوفر لها قاعة بمسجد الشرطة لعقد قرانها

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
08:32 ص | الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

وزارة الداخلية - صورة أرشيفية

استجابت وزارة الداخلية، لالتماس فتاة بإحدى دور رعاية الأيتام لتوفير قاعة بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة لعقد قرانها.

الفتاة تشكر وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة

ومن جهتها، تقدمت الفتاة ومسؤولي دار الرعاية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيدين بالدور المهم للوزارة في توفير أوجه الدعم وتفعيل المشاركات المجتمعية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل المواقف والحالات الإنسانية.

اقرأ المزيد:

جهود أجهزة وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط المحكوم عليهم الهاربين

خطوات استخراج وثيقة زواج مميكنة إلكترونيا عبر موقع وزارة الداخلية

وزارة الداخلية: ضبط 320 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم متنوع

وزارة الشباب والرياضة تختتم فعاليات ملتقى المراجعة الداخلية والحوكمة 2
بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار