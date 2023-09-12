«الداخلية» تستجيب لفتاة بدار رعاية وتوفر لها قاعة بمسجد الشرطة لعقد قرانها

استجابت وزارة الداخلية، لالتماس فتاة بإحدى دور رعاية الأيتام لتوفير قاعة بدار مناسبات مسجد الشرطة بالدراسة لعقد قرانها.

الفتاة تشكر وزارة الداخلية على سرعة الاستجابة

ومن جهتها، تقدمت الفتاة ومسؤولي دار الرعاية بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على سرعة الاستجابة، مشيدين بالدور المهم للوزارة في توفير أوجه الدعم وتفعيل المشاركات المجتمعية المختلفة.

يأتي ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكل القطاعات الأمنية من خلال التعامل الإيجابي مع كل المواقف والحالات الإنسانية.